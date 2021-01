Sander Schimmelpenninck vindt Nederland ‘vervelend klein dom landje’

De Zelfspodcast levert regelmatig snoevende uitspraken op van Volkskrantcolumnist Sander Schimmelpenninck. Dit keer maakte hij duidelijk dat hij niet heel veel landgenoten sukkels vindt – dat wisten we al – maar ook het land als geheel.

Hij zei dat hij ‘een paar weken in het buitenland is geweest’, ondanks code oranje. “Trek ik me er iets van aan? Nee, natuurlijk niet”, zegt hij. “Ik heb dus wat afstand genomen van mijn vaderland. Ik heb me vorig jaar zo geërgerd aan Nederland en de Nederlandse mentaliteit en de kleingeestigheid die ook een soort van oplaaide door corona.”

“Ik heb het afgelopen jaar en ik voel dat eigenlijk nu ook heel sterk, en het klinkt een beetje dom, maar op een gegeven moment vind je Nederland echt een beetje een vervelend, klein, dom landje.”

“Ik begin toch ook een beetje zelfhaat te ontwikkelen. Nederlandse zelfhaat.”

Hij wil het oplossen door meer bij zijn vriendin in Zweden te zijn. “Ik wil minder vliegen, maar daar langer zijn. Ik moest vorig jaar natuurlijk de hele tijd op en neer om naar dat stomme kut-Op1 te gaan. Ik moet gewoon zorgen dat ik dit jaar echt meer in het buitenland ben. Daar komt het op neer.”