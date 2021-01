Marc van der Linden lag in coma: ‘Zat tegen de dood aan’

Marc van der Linden belandde afgelopen zomer in het ziekenhuis. Hij bleek zelfs in coma te hebben gelegen. “Ik heb echt tegen de dood aan gezeten,” vertelt de royaltydeskundige in EO-programma De Kist.

Van der Linden legt ook uit waarom hij zoveel is afgevallen. “Ik was een supergelukkige man van 210 kilo die merkte dat hij steeds minder kon vanwege dat gewicht. Ik reisde veel, kon geen afstanden meer lopen.”

Ook kreeg hij last van zijn nieren. Door de medicijnen die hij daarvoor kreeg, had hij geen honger meer. “Toen was er zoveel af dat ik dacht: nu ben ik stom als ik niet doorpak.” In totaal verloor Van der Linden 130 kilo.

Later kreeg hij de ziekte ITP (Immuun trombocytopenie), waardoor je veel inwendige bloedingen kunt krijgen. Thuis viel hij en kwam ongelukkig terecht. Zijn moeder en een vriend vonden hem. Het was kantje boord. “Ik heb afgelopen zomer een paar dagen in coma gelegen. Ineens is het misgegaan.”

Maar hij kwam er weer bovenop en hij heeft nog genoeg levenslust. “Het gaat er niet om hoe oud je wordt, maar om wat je doet met de tijd die je hebt.”