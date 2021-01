Zelfs Patty Brard vindt dat Kuyt een Botox-hoofd heeft

Patty Brard vindt verbouwing Dirk Kuyt mislukt: ‘Te veel botox’, zegt ze, en ze heeft er verstand van. Zo veel, dat ze haar eigen Botox-dokter gevraagd heeft wat die er van vindt. “Ik heb de foto even doorgestuurd naar mijn dokter, die er goed raad mee weet, en die zegt: ‘Wat hier is misgegaan, is dat er te veel botox in het voorhoofd zit, waardoor de ogen gaan drukken. En als je je wangen te veel opvalt, dan krijg je dit. Ik wist niet wat ik zag. Ik bedoel: als ik hem op straat tegen was gekomen, dan was ik er echt vollédig voorbijgelopen. Het is niet te geloven. Ik moet je eerlijk zeggen: ik ben sowieso niet zo’n voorstander van fillers en botox bij mannen.”

Johan Derksen: “Ik zou hem niet herkennen als jullie het niet gezegd hadden. Die jongen is compleet de weg kwijt. Hij woont in Huis ter Duin, dat vind ik ook al ongebruikelijk, en hij doet dit soort dingen. Dan moet je toch professionele hulp gaan zoeken?”