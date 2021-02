Tim Hofman onder vuur: “Je hebt een Messiascomplex”

Marcel van Roosmalen heeft duidelijk weinig sympathie voor Tim Hofman. De presentator van Media Inside haalde in zijn show gisteren hard uit naar de tv-maker en verweet hem een Messiascomplex te hebben.

Hofman, die samen met zijn vriendin Lize Korpershoek te gast was bij Media Inside, gaf aan weleens te fel te reageren in zijn online serie BOOS. Daar ging Van Roosmalen gretig op in. “Als jij een mening hebt, elke keer als jij wat vindt, dan moeten we het meteen allemaal vinden”, zegt hij. Daarop reageert Tim geïrriteerd. “Lul nou niet zo stom! Jij leeft van meningen. (…) Marcel, hou toch op.”

Maar volgens Van Roosmalen gaat Tim een stap verder. “Ik zit met verbazing op de bank. Dan hebben we iemand van 32 die de minister de maat gaat nemen. En niet één keer, maar gewoon altijd”, aldus Marcel. “Het gaat mij meer om het Messiascomplex wat erachter schuilt.”

“Messiascomplex, omdat ik een keer over de zeik ben als een Tweede Kamerlid zijn werk niet doet? Dan heb ik toch geen Messiascomplex?” klinkt het boos. “Ik vind gewoon weleens wat. (…) Ik wil er mensen ook niet mee in het geding brengen, dus als jij er echt moeite mee hebt… Ik zal kalmer doen dan.”