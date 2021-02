Gevel van huis Raymond van Barneveld ingestort: auto total loss

Opnieuw pech voor darter Raymond van Barneveld. Deze keer heeft het niets met zijn prestaties op het dartbord te maken: de gevel van zijn huis in Den Haag is ingestort boven op de gloednieuwe auto van zijn vriendin, schrijft het AD. Zelf was hij niet thuis en zijn, ook nog jarige, vriendin bleef ongedeerd.

Het klonk alsof er een vrachtwagen haar woning binnenreed, vertelt vriendin Julia. Het bleken stenen te zijn, die naar beneden kletterden boven op haar drie maanden oude auto, die total loss is verklaard. Ook van de voorgevel van de woning is weinig meer over. Er zal eerst hout tegenaan worden getimmerd. Later volgen weer bakstenen. Het huis is ondertussen gewoon bewoonbaar.

Van Barneveld zelf was in Duitsland. Hij speelt een toernooi in Niedernhausen. Het is zijn enige kans dit jaar om terug te keren aan de top van het darten. Hij komt dan ook niet naar huis en zal de komende tien dagen zijn wedstrijden spelen.

Beelden van de ingestorte gevel vind je hier.