5 dingen waarvan je werkster (m/v) zou willen dat je ze niet deed

Als je het geluk hebt een huishoudelijke hulp te hebben, dan weet je hoe fijn dat kan zijn. Het bespaart niet alleen tijd, maar vermindert ook je mentale belasting. Toch zijn er een aantal gewoontes die het werk van je hulp onnodig moeilijker maken. Hier zijn vijf dingen die je beter kunt vermijden

1. "Werk er maar omheen"

Het klinkt misschien logisch om alle spullen gewoon te laten staan, maar dit maakt het schoonmaken juist tijdrovender. Je hulp moet dan voorzichtig om elk object heen werken, wat veel meer tijd kost dan wanneer oppervlakken vrij zijn. Tip: ruim kleine spullen zoals post, pennen en papieren vooraf op. Enkele decoratieve items of kleine apparaten zijn prima, maar hoe minder er op de oppervlakken staat, hoe effectiever er schoongemaakt kan worden.

2. Vuile vaat in de gootsteen laten staan

Een van de grootste ergernissen is een gootsteen vol vuile vaat. Het kost kostbare tijd om eerst de afwas te moeten doen, tijd die beter besteed kan worden aan het echte schoonmaakwerk. Zorg daarom dat de vaat is gedaan en opgeruimd voordat je hulp komt. Dit geldt ook voor het legen van de vaatwasser!

3. Vervuilde schoonmaakspullen

Als je hulp gebruik maakt van jouw schoonmaakmateriaal, zorg dan dat dit in goede staat is. Een bezem vol met haarplukken of een stofzuiger met een volle zak maken het werk onnodig zwaar. Check regelmatig of je materialen nog bruikbaar zijn en maak ze indien nodig schoon.

4. Spullen op de vloer laten slingeren

"We kunnen je plinten niet schoonmaken als we ze niet kunnen zien." Rondslingerende kleding, speelgoed en andere items op de vloer maken grondig schoonmaken onmogelijk. Ruim deze spullen vooraf op, zodat alle hoeken en randen bereikbaar zijn.

5. Zelf nog snel schoonmaken

Hoe goed bedoeld ook, grondig schoonmaken vlak voordat je hulp komt is niet nodig. Je hebt juist een professional ingehuurd om dit werk te doen! Focus liever op het opruimen van spullen, zodat je hulp zich kan concentreren op het echte schoonmaakwerk.

Tot slot

Het belangrijkste is om onderscheid te maken tussen opruimen en schoonmaken. Door vooraf op te ruimen geef je je hulp de ruimte om zich te concentreren op waar ze goed in is: je huis echt schoon maken. Een opgeruimd huis betekent dat er meer tijd overblijft voor de details, zoals het schoonmaken van plinten, lampen of hardnekkige vlekken.

Onthoud: je huishoudelijke hulp wil graag goed werk leveren. Door deze kleine aanpassingen maak je dat niet alleen mogelijk, maar ook een stuk aangenamer!