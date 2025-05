Wetenschappers ontdekken sleutel tot gezond ouder worden: 'zombie-cellen' zijn de boosdoener van veel kwaaltjes

Geloof het of niet, maar in ons lichaam dwaalt een groot aantal 'zombie-cellen' rond. Deze cellen, die eigenlijk al dood hadden moeten zijn maar toch blijven rondhangen, blijken een hoofdrol te spelen bij veroudering. Sterker nog: ze zijn mogelijk de sleutel tot het vertragen van het verouderingsproces.

Normaal gesproken delen lichaamscellen zich en sterven ze daarna netjes af. Maar sommige cellen worden een soort ondoden: ze stoppen met delen maar weigeren dood te gaan. Deze eigenwijze cellen hopen zich op naarmate we ouder worden en veroorzaken allerlei problemen.

Het gekke is dat we deze 'zombies' nodig hebben. Ze helpen bijvoorbeeld bij de geboorte van baby's en beschermen ons tegen kanker. Het wordt pas een probleem als er te veel van zijn. Dan veroorzaken ze ontstekingen die leiden tot typische ouderdomskwalen zoals artrose, rugpijn en zelfs de ziekte van Alzheimer.

Regelmatig bewegen werkt

Het goede nieuws is dat we zelf invloed hebben op hoeveel zombie-cellen we verzamelen. Regelmatig bewegen blijkt een uitstekend medicijn. Ongeveer vier uur matige beweging per maand is al genoeg om deze ongewenste cellen in toom te houden. Denk aan zwemmen, fietsen of hardlopen. Ook krachttraining helpt, al moet je niet overdrijven. En extreme duursporten kunnen misschien juist averechts werken.

Ook onze leefstijl speelt een rol. Voldoende slaap, af en toe vasten en gezonde darmbacteriën houden de zombie-populatie onder controle. Aan de andere kant zijn overmatig alcohol, chronische stress, roken en te veel zon een recept voor meer van deze ongewenste gasten.

Medicijnen tegen zombie-cellen

Wetenschappers werken ondertussen hard aan medicijnen die zombie-cellen kunnen opruimen. Deze zogeheten senolytica worden al getest bij verschillende ziektes. De eerste resultaten zijn veelbelovend: patiënten met een chronische longziekte werden bijvoorbeeld sterker na een behandeling van drie weken.

Toch is het geen goed idee om zelf met deze medicijnen te experimenteren. Te veel zombie-cellen opruimen kan namelijk ook gevaarlijk zijn en zelfs leiden tot een verhoogde kans op kanker. Daarom worden de middelen alleen getest bij mensen die al ernstig ziek zijn.

De onderzoekers zijn wel optimistisch over de toekomst. Als we beter begrijpen hoe we deze hardnekkige cellen kunnen aanpakken, kunnen we mogelijk veel ouderdomsziekten voorkomen of behandelen. En dat zou betekenen dat we niet alleen langer leven, maar vooral ook langer gezond blijven.