Wetenschappers kraken eeuwenoud mysterie: dit is hoe je je eieren écht moet bewaren

Jarenlang dachten we het te weten: een ei moet rechtop staan om zo min mogelijk te breken. Maar wetenschappers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) hebben deze volkswijsheid nu definitief naar het rijk der fabelen verwezen. Een ei dat op zijn zij ligt, blijkt juist meer kans te hebben om heel te blijven.

Onderzoekers lieten maar liefst tweehonderd eieren vallen om deze ontdekking te doen. Ze testten verschillende standen: rechtop op de punt, rechtop op de bolle kant, en liggend op de lange zijde. De 'liggende' eieren, zo blijkt uit de studie, overleven de val het vaakst.

De wetenschappers gebruikten geavanceerde computersimulaties om precies te begrijpen waarom een liggend ei beter bestand is tegen vallen. Ze ontdekten dat een rechtopstaand ei ongeveer 30 procent minder energie kan opvangen voordat het breekt. Anders gezegd: een liggend ei kan een veel hardere klap hebben.

Extra flexibiliteit

Een ei dat plat ligt is weliswaar wat 'slapper' dan een rechtopstaand ei, maar die extra flexibiliteit is juist een voordeel. Net zoals we bij het landen na een sprong onze knieën buigen in plaats van ze stijf te houden, kan een ei de klap beter opvangen als het wat kan meeveren.

Dit principe kennen we eigenlijk al uit de architectuur. Denk maar aan een boogbrug: die lijkt misschien stevig omdat hij recht omhoog staat, maar het is juist de gebogen vorm die hem sterk maakt. Bij eieren werkt het vergelijkbaar.

De traditionele eierdozen, waarbij de eieren rechtop staan, zijn dus mogelijk niet de beste keuze. Een verpakking waarin de eieren op hun zij liggen zou wel eens veel effectiever kunnen zijn in het voorkomen van breuk.