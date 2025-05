Ken jezelf: 5 vragen om te checken of het écht goed met je gaat

Een op de vijf mensen krijgt jaarlijks te maken met psychische problemen zoals stress, angst of depressie. Maar weet jij eigenlijk wel hoe het met jezelf gaat? Door regelmatig even stil te staan bij je mentale gezondheid, kun je problemen vroeg herkennen en beter voor jezelf zorgen. Deze vijf vragen helpen je om de balans op te maken.

Hoe voel ik me nu echt?

Neem eens een moment om bij deze vraag stil te staan . Veel mensen rennen de hele dag door zonder echt te voelen hoe het met ze gaat. Je kunt jezelf deze vraag dagelijks stellen, bijvoorbeeld tijdens een rustig moment in de ochtend of avond. Let op fysieke signalen zoals vermoeidheid, hoofdpijn of spanning in je schouders, maar ook op emoties als frustratie, angst of juist blijdschap.