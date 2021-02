Meghan wint rechtszaak over brief aan haar vader

Meghan Markle heeft haar zaak tegen The Mail on Sunday gewonnen. Ze had de uitgever van de krant aangeklaagd omdat deze begin 2019 delen van een privébrief van Markle aan haar vader had gepubliceerd. In de brief, geschreven kort na haar huwelijk, vroeg ze haar vader niet langer met de pers te praten over hun relatie.

Volgens de rechter had Markle de “redelijke verwachting dat de inhoud van de brief privé zou blijven”. Artikelen in The Mail (zowel online als in de papieren versie) zorgden ervoor dat dat niet zo was.” Markle heeft al jaren een verstoorde verstandhouding met haar vader.

Er volgt nog een uitspraak over bij wie het copyright van de brief ligt.