Tweede kind op komst voor Meghan na miskraam

Meghan, de vrouw van de Britse prins Harry, is zwanger van haar tweede kindje. Het nieuws over de zwangerschap komt nadat de hertogin van Sussex enkele maanden terug openbaar maakte dat ze vorig jaar een miskraam had gehad.

Meghan schreef over haar ervaring in een essay voor de New York Times. Het artikel verscheen in november 2020 in de krant. Ze vertelde heel gedetailleerd over het moment waarop ze haar kindje verloor. "Ik had net Archies luier verschoond toen ik kramp voelde", schrijft ze. Ze viel op de grond met haar zoontje nog in haar armen. "Ik neuriede een liedje om ons beiden rustig te houden." Ze voelde dat het heel erg mis was. "Ik wist, terwijl ik mijn eerste kindje vasthield, dat ik mijn tweede aan het verliezen was."

Er gingen in oktober vorig jaar al geruchten dat Meghan zwanger zou zijn. Een rechtszaak die ze voerde over haar privacy werd toen verzet. Over de reden daarvan werd geheimzinnig gedaan. Een maand later verscheen het artikel in de New York Times.