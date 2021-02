Waarom het geen toeval is dat Harry en Meghan nu hun zwangerschap aankondigen

Ze kondigden het aan met een foto vol symbolen. Op de foto, die gemaakt is met een iPad door hun vriend en fotograaf Misan Harriman, zien we Meghan Markle mét babybuik liggen in het gras, terwijl ze een witte Carolina Herrera-jurk draagt die ze liet maken toen ze zwanger was van Archie. Haar hoofd rust op prins Harry’s been, die haar glimlachend aankijkt. ‘Meg, ik was daar op je bruiloft om getuige te zijn van het begin van dit liefdesverhaal, en mijn vriend, ik ben vereerd om het vast te leggen,’ schreef Harriman onder de foto op Instagram.

Er is allerlei symboliek. Het was Valentijnsdag. Niet alleen wordt dan wereldwijd valentijn gevierd, het is om nog een reden een symbolische datum. Zo kondigde prinses Diana dag op dag 37 jaar geleden in 1984 aan dat ze zwanger was van Harry.

Maar dat was niet de enige symboliek die met de aankondiging gepaard ging. Ook in de zwart-witfoto waarmee dat gebeurde, zit een heel verhaal verweven, vertelt Misan Harriman in een reactie aan Vogue. De Britse fotograaf is al lang bevriend met Harry en Meghan en nam de foto van het gelukkige koppel in Los Angeles vanop afstand in Londen met een iPad.

“Met de levensboom achter hen en een tuin die symbool staat voor vruchtbaarheid, het leven en vooruitgang moesten er amper nog extra aanwijzingen aan hen gegeven worden. Ook al omdat ze samen door het leven walsen en elkaars onvoorwaardelijke soulmates zijn en altijd zullen blijven”, zegt Harriman. “Wanneer je naar mensen kijkt die een connectie hebben zoals zij die hebben, dan is het net alsof je een boek leest.”