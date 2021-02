Demi Lovato mag vanwege hersenbeschadiging nooit meer rijden

Nadat eerder bekend werd dat Demi Lovato vanwege haar overdosis drugs in 2018 drie beroertes en een hartaanval kreeg, zijn er nu nog meer details vrijgegeven over haar aankomende YouTube-documentaire Demi Lovato: Dancing with the Devil. De zangeres legt uit waarom ze nooit meer achter het stuur van een auto mag zitten. Dit meldt E! News.

"Ik rijd geen auto meer omdat mijn zicht verslechterd is en ik een hersenbeschadiging heb opgelopen. Daardoor kon ik ook heel lang niet goed meer lezen. Het was echt een enorme overwinning toen ik na een paar maanden voor het eerst een boek van begin tot eind kon uitlezen, iets wat voor mijn ziekenhuisopname geen enkel probleem was," aldus Demi.

Hoewel de zangeres haar nieuwe beperkingen vervelend vindt, ziet ze het ook als een geschenk. "Het herinnert me er elke dag aan dat ik nooit meer terug wil naar die extreem donkere periode waarin ik me toen bevond. Alles is gebeurd met een reden om mij een les te leren. Het was een ontzettend pijnlijke reis, maar ik heb het eindpunt gehaald. Ik word er nog weleens verdrietig van als ik terugdenk aan hoe ik me toen voelde. Maar ik heb nergens spijt van en zou hier niets aan willen veranderen. Het heeft me gemaakt tot wie ik nu ben."

Lovato kampte al als tiener met een alcohol- en drugsverslaving. Ze was zes jaar sober, maar had in 2018 een terugval. In juli van dat jaar werd de zangeres bewusteloos in haar huis in Los Angeles gevonden nadat ze een overdosis drugs had genomen. "Mijn dokters gaven me nog vijf tot 10 minuten voordat ik zou overlijden. Ik heb zoveel levens gehad. Ik ben als een kat, dit is mijn negende leven."