Harry en Meghan: we zijn ‘verdreven door racisme’

In een twee uur durend interview beschreven Harry en Meghan hoe het leven als lid van de koninklijke familie Meghan op de rand van zelfmoord had gebracht. “Ik wilde gewoon niet meer leven.”

Veel had te maken met openlijk racisme. Zoals de angst van de familie dat Archie, hun kind, te zwart zou zijn. Meghan vertelde ook dat zij tijdens haar zwangerschap te horen kregen dat hun zoon, anders dan gebruikelijk, de titel ‘prins’ niet zou mogen voeren. „Dat zou ook betekenen, begrepen wij, dat ons kind niet beveiligd zou worden. Dat was het ergste. Hij zou niet veilig zijn.”

De problemen waren ook erger omdat Meghan ook nog ontzettend populair was; dat leidde tot jaloezie.

Harry en William hebben een slecht contact, op zijn vader (prins Charles) is hij boos. “Ik hou heel veel van William. Hij is mijn broer. We zijn samen door een hel gegaan. We hebben een gedeelde ervaring”

Later verduidelijkte hij dat: “De relatie is momenteel slecht. Tijd geneest alle dingen. Hopelijk.”

Eerder zei hij dat hij zich “gevangen voelde in het systeem, net als de rest van mijn familie. Mijn vader zit vast. Mijn broer zit vast. Ze gaan niet weg en daar heb ik enorm veel medelijden mee. “

“Mijn grootste zorg was dat de geschiedenis zich zou herhalen. En dat gebeurde. Maar het was gevaarlijker, want nu kwam er ras bij en sociale media.”

Toen de zelfmoordgedachten aanhielden zocht Meghan hulp voor haar probleem, maar vond die niet bij het koninklijk paleis. “Ik heb hulp gezocht bij de personeelsafdeling, maar zij zeiden me dat ze niets voor mij konden doen, omdat ik geen betaald lid van de instelling was.” Ook in het ziekenhuis werd ze afgewezen. Uiteindelijk is de hertogin naar een van de beste vriendinnen van prinses Diana gegaan voor ondersteuning. “Er is veel moed voor nodig om toe te geven dat je hulp nodig hebt”, zegt Meghan. “Om toe te geven hoe donker het is op een plek waar je bent. Ik deel mijn verhaal hier omdat er zoveel mensen zijn die bang zijn om hulp te zoeken”.

Volgens prins Harry gaat zijn familie gebukt onder de druk van de Britse media. “Ik ben me er absoluut van bewust hoe bang mijn familieleden zijn dat de tabloids zich tegen hen keren”, aldus de hertog van Sussex, die uitlegde dat er een “onzichtbaar contract” is tussen de familie en de pers, die elkaar nodig hebben. Hij suggereerde dat die angst ervoor heeft gezorgd dat zijn familie niet heeft opgetreden tegen racistische verhalen over zijn vrouw en hun gezin in de media.