André Hazes II: ik ga goed voor mijn André Hazes III zorgen

De zoon van André Hazes I denkt dat hij ook na de scheiding van Monique een sterke band zal opbouwen met André Hazes III. “Ik laat door mijn breuk met Monique niet mijn zoon in de steek. Het einde van een relatie tussen twee mensen betekent niet het einde van de relatie tussen een vader en zijn zoon. Die koester ik enorm en ik zal er van mijn kant alles aan doen om de fantastische band met André (III) in stand te houden. Helaas is mij niet de kans gegeven om het mijn zoon in alle rust te kunnen vertellen, daarbij was het nieuws al naar buiten en bevestigd zodat ik zelf ook direct met een verklaring moest komen”.

Hij geeft vertelt toe dat hij tijdens de moeilijke momenten veel steun had aan een andere vrouw, Sarah van Soelen. Maar volgens hem is er geen sprake van overspel. “Ik ben de afgelopen jaren tijdens alle ups en downs regelmatig opgevangen door de familie Van Soelen, die voor mij altijd een enorme steun en toeverlaat is geweest. Vooral op de momenten dat ik er doorheen zat. Ik ben toen ook heel goed bevriend geraakt met Sarah van Soelen en hoewel we in die tijd een sterke klik voelden, bleef het bij vriendschap. Dat daar in de toekomst mogelijk meer uit zou kunnen ontstaan, sluit ik niet uit. Maar op dit moment krijg ik van de familie en haar vooral de steun die ik nodig heb”, klinkt het.