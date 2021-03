Populariteit Meghan en Harry krijgt klap in Engeland

In de VS en op veel andere plaatsen in de wereld gaat de sympathie eerder uit naar Harry en Meghand, dan naar de koninklijke familie.

Dat is in Engeland anders, waar met name Meghan het moet ontgelden.

58 van iedere 100 Britten heeft een negatief beeld van haar. Voor Harry is dat 48, waarmee zijn populariteit 15 punten is gedaald in één week

Ook niet ongeschonden is vader Charles. Volgens de enquête had 42% nu een negatief beeld van hem, vergeleken met 49% met een positief oordeel.

De koningin staat ook in de peilingen boven dit gekrakeel. Zij wordt door 80 procent als sympathiek gezien. William, de broer van Harry, staat op 75 procent.

Dit zijn uiteraard dagkoersen, een paar dagen na de bewering van Meghan en Harry dat de koninklijke familie bestaat uit racistische onaardige rare mensen. Hoe dat inzinkt valt te bezien.