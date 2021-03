Marco Borsato overwoog om ‘eruit te stappen’

Marco Borsato heeft overwogen om te stoppen "met alles". De zanger zat op een zeker moment zo slecht in zijn vel, dat hij niet wist of hij nog door wilde, vertelt hij bij Linda's Wintermaand op SBS 6.

"Misschien stop ik wel met alles. Misschien stap ik er wel uit", dacht hij hardop. "Dat heb ik serieus overwogen. Zo diep zat ik."

Borsato zegt flink moeite te hebben met zichzelf vergeven, ook omdat vooral zijn oudste zoon vrij boos op hem was. Wel zegt hij dat de band met zijn ex-vrouw Leontine en zijn kinderen Luca, Senna en Jada nog steeds heel hecht is. "Ze zijn loyaal naar ons alle twee. Dat zegt iets over de opvoeding, de flexibiliteit", vertelt Marco, die zijn kinderen elke donderdag ziet.

Voorlopig komt er geen nieuwe liefde in Marco's leven. "I'm not available", zegt hij. "Dit is zo vers nog. We zijn een jaar verder, we zijn gescheiden op papier, maar dat ben ik in mijn hart nog niet."