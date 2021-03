De biecht van Marco Borsato betaalt zich uit: miljoen streams voor ‘comebacksingle’

Marco Borsato heeft de afgelopen week uitvoerig betoogt, met tranen in de ogen, wat een slecht mens hij is geweest. De nederigheid viel toevallig samen met zijn nieuwe singel. Het heeft gewerkt: in bijna een week tijd een miljoen streams voor zijn 'comebacksingle' Een moment gehaald. De zanger bedankt maandag op Instagram zijn vaste tekstschrijver John Ewbank en zanger Rolf Sanchez met wie hij het nummer maakte.

Borsato bracht vorige week voor het eerst in bijna anderhalf jaar nieuwe muziek uit. De zanger was vorig jaar uit de running vanwege een burn-out en ook liep zijn huwelijk met zijn vrouw Leontine op de klippen.

Na zijn pauze heeft de zanger het plezier weer teruggevonden in het muziek maken, schreef hij na de release op Instagram. "Daarvoor heb ik de tijd genomen die ik nodig had en ik ben heel dankbaar dat mij die tijd ook geboden is. En ook al ben ik er nog niet, inmiddels voel ik wel dat er uit donkere dagen ook waardevolle inzichten kunnen komen."