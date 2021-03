Olcay Gulsen trok RTL Boulevard niet meer

Olcay Gulsen is blij dat ze niet meer elke dag achter de desk van RTL Boulevard hoeft te staan. De presentatrice was er helemaal klaar meer om steeds weer "een showtje" op te voeren.

"Ik kijk erop terug als iets wat ik destijds grappig en leuk vond en wat mijn tv-carrière misschien vooruit heeft geholpen, maar ik ben inderdaad blij dat ik niet meer elke dag een showtje hoef op te voeren", vertelt Olcay in Veronica Magazine. "Die halleluja-stemming als Marco Borsato weer eens was vreemdgegaan of iemand anders kapotging... Are you fucking kidding me? Ik trok dat echt niet meer."

Olcay zegt dat ze zichzelf enorm irritant zou vinden in Boulevard. "Daar heb je Olcay weer, die een of ander onderwerp staat te bekritiseren. Ik vind niet dat je daar per se heel likeable van wordt. Ook omdat je er vaak niet een échte mening over hebt, maar meer een soort geforceerde mening. Waardoor je soms bedoeld of onbedoeld zélf onderwerp van gesprek wordt in de media. Wat ik begrijp, want als ik zeg dat ik jou een lul vind, is het niet zo gek als jij vervolgens ook iets van mij vindt."

De presentatrice, die RTL inruilde voor Talpa, is dan ook blij dat ze van Boulevard af is. "Nee, ik mis het absoluut niet en ik zou zo’n programma ook niet snel meer doen."