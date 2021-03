Olcay Gulsen: ik ga goed voor Ruud zorgen

Olcay Gulsen heeft dinsdag haar waardering uitgesproken voor de steun die ze heeft gekregen nadat bekend werd dat haar vriend Ruud de Wild darmkanker heeft. Ook schrijft de presentatrice in haar Instagram Stories dat ze goed voor hem gaat zorgen.

"Bedankt voor al jullie lieve berichten over Ruud", schrijft Gulsen. "Hij is enorm onder de indruk van al jullie steun & liefde. Ik ga goed voor hem zorgen en hou jullie op de hoogte."

De 51-jarige NPO Radio 2-dj maakte maandag bekend dat hij de diagnose een paar maanden geleden heeft gekregen. De Wild is er naar eigen zeggen vroeg bij en heeft al een eerste ingreep gehad. "Helaas is niet alles weg. Ik moet nog een keer geopereerd worden en na die operatie moet ik een tijdje revalideren", zei hij in zijn radioprogramma De Wild in de Middag.

De dj verwacht er de komende drie maanden uit te zijn en wordt in de tussentijd vervangen door Eddy Keur. "Ik ben gezegend met de allerbeste artsen en ze zijn er eigenlijk supersnel bij maar ja, kanker blijft kanker en het blijft iets engs", vertelde hij. "Ik hoop na die revalidatie terug te komen. Jullie zijn nog niet van mij af."