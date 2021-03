Medeschrijvers omstreden column Martijn Koning: ‘Jinek heeft geen ruggengraat’

Martijn Koning gaat in de Knorrenpodcast in op de omstreden column die hij voorlas bij Jinek, waarin hij Thierry Baudet op de hak nam. De cabaretier schreef de tekst niet alleen, blijkt nu. Ook Raoul Heertje en Sander van Opzeeland werkten eraan mee. Die eerste haalt hard uit naar Jinek.

Eva Jinek en RTL namen officieel afstand van het optreden van Koning, waarbij de FvD-lijsttrekker kwaad weg liep (zoals hij wel vaker doet als een gesprek hem niet bevalt). Volgens comedian Raoul Heertje heeft Jinek geen ruggengraat. “Zij gaat nu zes maanden van de buis. Zij krijgt nu een ruggengraatoperatie.” Van Opzeeland vult aan: “Zij hebben jou onder de bus gegooid en daarna tegen die buschauffeur gezegd: ‘draai nog even om en rijd er nog een keer overheen’.”

Martijn Koning vertelt dat hij na de uitzending van Jinek met de dood is bedreigd. “Waar ik nu bang voor ben, is dat ik geen idee meer heb wanneer ik echt iets goed doe. Ik voel nu ook nul zenuwen meer. Ik kan nu gewoon alles aan, want wat moet er nu nog gebeuren? Ik werd door de mangel gehaald en overreden door een bus.”