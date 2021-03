Wat verdient Emma Wortelboer bij BNN?

Emma Wortelboer heeft een nieuw contract ondertekend bij BNNVara en dat betekent salarisverhoging voor de openhartige presentatrice. Ze doet niet geheimzinnig over haar salaris bij de publieke omroep. Hoeveel de 24-jarige flapuit verdient? 70.000 euro per jaar, meldt ze op Instagram.

In haar Instagram Stories vertelt ze: “Vandaag staat in het teken van Pesach en mijn nieuwe contract tekenen.” Over haar salaris: “Was nog wel ff spannend, maar voor 70.000 euro bruto per jaar voel ik me aardig bevoorrecht.”

In Nederland is het ongebruikelijk om over salarissen te praten. Het doet er niet toe, vinden de meesten. Wortelboer ziet dat anders. In Volkskrant Magazine zei ze eerder over haar vorige contract: “Heel raar dat in Nederland niemand het over zijn salaris wil hebben, terwijl ik denk: wat maakt dat nou uit? Wat verdien ik? Wil je dat weten? Ik verdien 5.300 euro bruto, dat is 3.200 euro netto per maand.”

Wortelboer heeft er gemengde gevoelens bij. “Het voelt alsof ik het nog niet verdien. Het is best veel geld, en wat doe ik nou eigenlijk? Het is niet helemaal eerlijk: mijn moeder stopt al 35 jaar haar ziel en zaligheid in het helpen van anderen. Bij mij draait het voornamelijk om Emma Wortelboer.”