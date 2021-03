Kees Tol en Jan Smit openhartig over ruzie: “Jan was echt de grote ster”

Kees Tol en Jan Smit waren jarenlang beste maatjes, maar dat liep mis. Voornamelijk door de houding van Jan, zegt Kees in tv-programma Hoge Bomen.

“Wij zijn bottom line hele goede vrienden. Maar op een gegeven moment is dat ook een beetje de mist in gegaan”, geeft Kees toe. “Ik denk dat dat kwam omdat Jan heel veel weg was. Jan zat in Duitsland, trad op in de Arena en was echt ‘de grote ster’. Als Jan dan terugkwam had ik – net als andere mensen – het idee dat hij een soort van…”

Hij maakt zijn zin niet af, omdat Jan interrumpeert: “Je hele inner circle raak je niet kwijt, maar je bent ze wel aan het afstoten.” Kees: “Ik heb toen wel even gedacht van: Jan stootte mij af, dus dan is het misschien wel goed om het even op een lager pitje te zetten.” Jan reageert: “Natuurlijk is dat jammer, maar op dat moment gaat dat zo. Achteraf is dat heel dom.”

Naar eigen zeggen is de zanger sinds zijn burn-out eind 2019 veranderd. “Dan ga je al die verhalen en alles wat je hebt meegemaakt herbeleven en dan kom je tot de conclusie dat je heel veel dingen hebt gemist.”