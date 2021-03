Netflix censureerde aanbod in Turkije en Singapore

In het afgelopen jaar heeft streamingservice Netflix vier keer gehoor gegeven aan het verzoek van overheden om shows of afleveringen daarvan uit het aanbod te schrappen. Het ging daarbij twee keer om het lokale aanbod in Singapore en twee keer om een verzoek van de Turkse regering.

Het is beleid van Netflix om in te stemmen met de wensen van lokale overheden, de streamingservice geeft sinds 2019 een rapport uit waarin het bekendmaakt waar het op verzoek van autoriteiten in het aanbod heeft geschrapt. In 2019 gebeurde dat negen keer, waarvan vijf maal in Singapore.

In 2020 verwijderde Netflix in dat land twee drugsgerelateerde programma's: Cooked With Cannabis en Have A Good Trip: Adventures in Psychedelics. In Turkije ging het om de omstreden film Cuties, over een groepje pre-pubers. Volgens critici worden zij in Cuties geseksualiseerd, terwijl de regisseur en Netflix van mening zijn dat ze dat juist aan de kaak stellen in de film.

Ook een aflevering van serie Designated Survivor sneuvelde in Turkije. Daarin eiste een fictieve Turkse president dat de VS een Turkse oppositieleider zou uitleveren. Vermoedelijk deed dat de overheid van het land te veel denken aan de zaak rond Fethullah Gulen, een geleerde die sinds 1999 in ballingschap leeft in Pennsylvania en door Turkije verdacht wordt van een staatsgreep in het land.