Harry ‘vergat’ hoe rijk hij is

Het klonk allemaal behoorlijk zielig in het interview met Oprah: Harry had zijn vrouw kunnen ‘redden uit de handen van de Familie en de tabloids’ dankzij de erfenis die hij kreeg na de dood van Diana. Hij kreeg geen geld meer van de wraakzuchtige koninklijke familie, dus het was hem en Meghan maar net gelukt om een beetje behoorlijk huis te vinden en bewaking te betalen.

De Engelse pers heeft zich in zijn behoeftige staat verdiept. En hij is een erfenis vergeten. Eentje van 10 miljoen pond. Toen de Queen Mum in 2002 overleed (de moeder van Elizabeth) liet ze een aanzienlijk vermogen na, waarvan 14 miljoen pond naar de broers William en Harry ging. Dat bedrag is intussen tussen hen verdeeld en aangegroeid, zodat Harry 10 miljoen had. Samen met de erfenis van Diana maakt dat 25 miljoen. Niet echt een goede basis om te beweren dat je zonder een cent het paleis uit bent gezet.

En dan is er de bewering van Meghan dat zij en Harry drie dagen voor hun pontificale bruiloft in de tuin al zijn getrouwd door de bisschop van Canterbury.

Niet waar, zegt de bisschop.