Jeroen Pauw komt met programma over ongelijkheid: “Ik kocht mijn eerste woonboot voor 25.000 euro”

De welvaart in Nederland is oneerlijk verdeeld, vindt Jeroen Pauw. Hij maakte er de tweedelige reeks Scheefgroei in de polder over die vanaf zondagavond te zien is. In de VARAgids legt de presentator zijn beweegredenen uit.

"Kijk naar de verhouding tussen de winsten die bedrijven maken en de verdiensten van de werknemers die aan de basis staan van diezelfde winsten," begint Pauw. "Of kijk naar het percentage van de belasting die bedrijven betalen en vergelijk dat met het percentage dat werknemers moeten afdragen. Daar is de redelijkheid totaal zoek."

De programmamaker somt op: "Werknemers bij de politie of zorg kunnen bijvoorbeeld in Utrecht geen woning vinden die ze kunnen betalen, terwijl ze wel dit werk moeten doen in dezelfde stad."

"In mijn tijd kocht ik mijn eerste woonbootje in Amsterdam voor 50.000 gulden, zo’n 25.000 euro nu. Voor zo’n zelfde boot betaal je in de hoofdstad nu 500.000 euro – over scheefgroei gesproken."

Vroeger was dat anders. "Philips zorgde vroeger heel goed voor zijn werknemers: het bedrijf bouwde woningen voor hen, financierde de studie van hun kinderen en richtte zelfs een sportvereniging voor hen op. Het bedrijf maakte een product van a tot z en iedereen voelde zich betrokken bij het geheel."

Nu wordt alles uitbesteed en de salarissen groeien allang niet meer mee met de winsten. "Voor sommigen is Nederland een veel gaver land dan voor anderen. Natuurlijk verdient een portier niet hetzelfde als de directeur, maar het verschil is nu erg groot. En het wordt ook steeds groter."