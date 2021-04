K3 kraakt coronabeleid in parodie in Even tot hier: “10.000 luchtkastelen, nooit is het eens waar”

Gisteravond nam K3 in Even tot hier het Nederlandse coronabeleid op de hak in een parodie op het nummer 10.000 luchtballonnen. Het werd: “10.000 luchtkastelen bouwen ze met elkaar. 10.000 luchtkastelen, nooit is het eens waar."

Gevolgd door: "10.000 routekaarten zo onberekenbaar. 10.000 luchtkastelen storten telkens in elkaar.” De kritiek van de Belgisch-Nederlandse kinderpopgroep was scherp: “Ze bieden ons zo graag perspectief opdat alles weer mag. Weer een worst voor mijn neus, jongens allemachtig. Wij zijn toch niet dom en naïef: zo’n onhaalbare dag, nou dat vinden zelfs wij superkinderachtig. Kap es man, met je knullige stappenplan.”

Het hele nummer: