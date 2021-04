Hollywood reageert massaal op uitspraak in zaak George Floyd

De reacties op het vonnis in de zaak George Floyd blijven op sociale media in Amerika binnenstromen, vanuit zowel de entertainmentindustrie, als de sportwereld en politiek. Alle reacties dragen vooral de boodschap uit: dit is een hoopvol begin, maar nu moet er doorgepakt worden.

Oprah Winfrey schrijft: "Ik ben opgelucht en emotioneel op een manier die ik niet had verwacht. Ik heb tranen van blijdschap gehuild toen het juryoordeel werd uitgesproken. Ik ben alle getuigen enorm dankbaar voor de verklaringen die ze afgelegd hebben en bedank ook Darnella Frazier die alles heeft gefilmd. Ik ben dankbaar voor elk jurylid dat erkend heeft wat de hele wereld heeft gezien. Dank aan God."

Volgens Justin Timberlake is dit een eerste stap in de goede richting wat betreft ongelijke rechtspraak voor de zwarte gemeenschap. "Er is nog heel veel werk aan de winkel. Waar veel families nog altijd wachten op gerechtigheid, ben ik blij nu voor de familie van George Floyd."

"Schuldig, schuldig en nog eens schuldig. Maar er zijn geen winnaars, want George Floyd is niet meer onder ons. Wel werd er eindelijk iemand verantwoordelijk gehouden, Derek Chauvin," aldus Whoopi Goldberg. Viola Davis schrijft: "Schuldig!! En dat is helemaal terecht. Moge je in vrede rusten George Floyd, je familie heeft gerechtigheid gekregen."

Regisseur Michael Moore reageert: "Yes!!! In de handboeien! En nu moeten we aan de slag met z'n allen. We moeten een einde maken aan witte suprematie en wit privilege. Hoeveel onschuldige zwarte mensen zitten er wel niet in de gevangenis? Ze moeten allemaal vrijkomen. Arresteer agenten die de wet overtreden en verwijder racistische agenten per direct uit hun korps. De politie zoals we die nu kennen moet stoppen, want het werkt gewoon niet."

Grote sportorganisaties als de NBA (basketbal), MLB (honkbal) en NFL (American football) hebben allen krachtige statements doen uitgaan, evenals vele teams die uitkomen in de verschillende leagues.