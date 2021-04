Talitha Muusse: ik had misschien eerder moeten stoppen bij Op1

Talitha Muusse had misschien wel eerder moeten stoppen bij Op1. De presentatrice sloot haar tijd bij het praatprogramma voortijdig af omdat omroep KRO-NCRV voorwaarden stelde die botsten met haar persoonlijke en professionele waarden. Bij nader inzien had Muusse die beslissing eerder kunnen maken, vertelde ze zondag in het NPO Radio 1-programma De Perstribune.

De presentatrice werd begin deze maand teruggefloten toen ze haar volgers op Twitter opriep om naar Den Haag te komen om daar na te praten over onder meer het debat over de 'verkenningschaos' en Omtzigt-gate. Van de omroep mocht ze niet meer meepraten met politieke gesprekken aan tafel. Omdat die voorwaarde haar "journalistieke vrijheid" in de weg stond, besloot Muusse de laatste aflevering van het programma niet te presenteren. Ze vormde sinds januari een presentatieduo met Sven Kockelmann op de zondagavond.

Muusse noemt de "speelruimte" die ze bij Op1 kreeg heel beperkt. "Dus ik had al eerder de conclusie kunnen trekken: de speelruimte is hier zo klein, misschien moet ik dan zelf wel besluiten hiermee te stoppen voordat een tweet of een ander incident tot zo'n grote confrontatie leidt", vertelde ze zondag.

Reflecteren

De presentatrice is door de "botsing" meer gaan nadenken over het profiel dat je als journalist moet hebben. "Je hebt de klassieke school die zegt: je moet alle vriendschappen met politici vermijden, je moet niet lid zijn van een politieke partij als journalist, je moet proberen naar buiten toe zo neutraal mogelijk te zijn", vertelde ze. "Vanuit dat perspectief had ik die tweet niet moeten versturen."

Of Muusse de tweet nu opnieuw zou versturen weet ze niet. Met onder anderen journalisten en mensen uit de politiek heeft ze de kwestie onder de loep genomen. "Ik vind die grote discussie, kan je activistisch zijn en ook in de journalistiek werken, zelf interessanter om op te reflecteren dan de vraag had je wel of niet die tweet moeten versturen."

KRO-NCRV liet na het vertrek van Muusse weten dat het in goed overleg is gebeurd. Ook zei de omroep dat er met de presentatrice wordt gesproken over een nieuwe rol.