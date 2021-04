Even Tot Hier haalt in hilarisch Russisch liedje hard uit naar Poetin

Jeroen Woe en Niels van der Laan hebben in Even Tot Hier gisteravond de Russische president Vladimir Poetin gefileerd. En passant namen ze ook demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge mee. Op Twitter is lovend gereageerd. ‘Nomineer Even Tot Hier voor de Televizier-ring’, klinkt het onder meer.

Wel wordt de heren geadviseerd voorlopig niet naar Rusland te gaan. "Ik ken mensen die voor minder op de luchthaven van Moskou zijn vastgehouden en met het eerste vliegtuig zijn teruggestuurd."