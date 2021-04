Het is de tweede Koningsdag zonder feest. Vorig jaar, toen 27 april werd omgedoopt tot Woningsdag, brachten Allard en Huib op verzoek van Editie NL het Woningslied uit. 'Je bent een koning, want jij blijft in je woning', zongen ze toen.

'Jij je hamstert pleepapier noch kwark. Je bent Hugo, Jaap en Mark, zit met je rolmaat in het park,' klonk het. Het is opnieuw zo'n Koningsdag, maar nu hopelijk wel écht de laatste.

Een mooie terugblik: