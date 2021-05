Cabaretier Viggo Waas getroffen door herseninfarct

Cabaretier en acteur Viggo Waas is vijf weken geleden getroffen door een herseninfarct. Dat heeft zijn management vrijdag bevestigd. Het gaat naar omstandigheden goed met de 59-jarige Waas.

"Gelukkig is Viggo inmiddels al geruime tijd uit het ziekenhuis en begonnen met zijn revalidatie," stelt zijn management. "Wanneer hij zijn werkzaamheden weer kan hervatten, is nog niet bekend, maar de revalidatie verloopt zeer voorspoedig. Viggo is vooral gebaat bij rust en geduld. Familie en vrienden vragen of de media dat willen respecteren."

Verdere mededelingen worden op dit moment niet gedaan. Waas is vooral bekend van de cabaretgroep Niet Uit Het Raam (NUHR). Hij speelde vorig seizoen nog zijn theatersolo De Meestervoorspeller.

Dit seizoen zou hij samen met Peter Heerschop te zien zijn in de voorstelling Er gaat nog iets heel moois gebeuren. Het plan is om met het toneelgezelschap De Ploeg begin 2022 een nieuwe toneelbewerking van de film Festen te gaan maken. Daarnaast schrijft Waas columns en boeken en was hij te zien in programma's als Kopspijkers, Vrienden van Van Swieten en Spangen.