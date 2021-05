Details over scheiding Bill en Melinda Gates: ‘Dit huwelijk is onherstelbaar gebroken’

Bill (65) en Melinda (56) Gates gaan na een huwelijk van 27 jaar uit elkaar. Details over de scheiding maakten ze zelf niet bekend, maar staan wel in rechtbankdocumenten die entertainmentsite TMZ in handen kreeg. Zo was het Melinda die de scheiding aanvroeg en is de kans op hereniging 'niet-bestaande'.

“Dit huwelijk is onherstelbaar gebroken”, staat er. “We vragen aan de rechtbank om ons huwelijk te ontbinden", aldus Melinda. “Ons huwelijk eindigde op de datum die in ons scheidingscontract staat.” Er is verder geen huwelijkscontract.

Alimentatie hoeft Melinda niet, wel wil ze onroerend goed en persoonlijke bezittingen verdelen. Het vermogen van Bill Gates wordt geschat op zo'n 121 miljard euro.