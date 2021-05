André van Duin: ik vond het wel goed gaan

André van Duin blijft nuchter onder de vele lof voor zijn toespraak op de Dam tijdens de Nationale Herdenking. De presentator was vooraf zenuwachtig maar is tevreden. "Ik vond het wel goed gaan", zei hij aan tafel in de RTL 4-talkshow Beau.

De spanning bouwde zich in de afgelopen weken gestaag op. "Alle kranten gingen het opblazen en opeens werd het heel belangrijk. Dan kom je op die lege Dam en dan die twee minuten en die trompet en dan denk je: o ja, het moet wel gebeuren nu. Nu moet je het waarmaken."

Na de speech kreeg Van Duin veel lof op sociale media. Velen waren geëmotioneerd door zijn woorden en de handkus die hij na afloop hoogstwaarschijnlijk naar zijn vorig jaar overleden echtgenoot Martin blies.

Dat merkte Van Duin ook. "M'n telefoontje is ontploft. Ik heb hem maar even uitgezet want het gaat maar door", aldus de presentator. "Zelfs trending op Twitter. Ik sta perplex, geweldig."

Van Duin sprak onder meer over zijn vader, het Homomonument en het belang van vrijheid. "Je kunt hier over het algemeen doen en laten wat je wilt en zeggen wat je wilt. Je bent hier vrij. Vrij met de oorlog als het negatief, van de kleurenfoto van de vrede", stelde hij.