Victoria Beckham: Spice Girls inspireerden Beyoncé

Superster Beyoncé wist dat ze verder wilde in de muziek toen ze als jong meisje de Spice Girls zag. Althans, dat beweert Victoria Beckham, ooit bekend als Posh Spice.

In de podcast Breaking Beauty verklaarde Beckham woensdag dat Beyoncé haar dat ooit heeft verteld. "Ik heb Beyoncé een paar jaar geleden ontmoet en dat zei ze tegen me, dat het de Spice Girls waren die haar hebben geïnspireerd en ervoor zorgden dat ze wist wat ze wilde gaan doen, en haar er trots op maakte dat ze een meisje was", aldus de modeontwerpster.

En dat vond Posh toch een hele eer. "Als iemand als Beyoncé, die zo'n icoon is en zo'n sterke vrouw, je vertelt dat ze inspiratie vond bij de Spice Girls - dat vind ik toch wel heel wat."

De Spice Girls gingen in 1994, toen Beyoncé dertien jaar oud was en al in haar eerste meidengroep zat, van start. Hun motto 'Girl Power' sprak vooral jonge meisjes erg aan. De groep stopte in 2000 maar maakte twee keer een comeback: voor een tour in 2008 en voor een eenmalig optreden tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen in 2012.