Zusjes van OG3NE over puntentelling songfestival: “Heel dubieus”

De zusjes van OG3ne werden in 2017 in Kiev 17de op het Eurovisie Songfestival met hun nummer 'Lights and Shadows' dat een ode was aan hun toen zieke en inmiddels overleden moeder. Hoe bijzonder en persoonlijk hun optreden ook was, over de puntentelling zijn ze niet te spreken.

Ze kregen 135 punten van de jury en slechts 15 punten van de kijker. "De punten gingen allemaal naar landen die onderaan stonden. Voor de rest ga ik er niks over zeggen, maar ik vind het heel dubieus", aldus Lisa in de Songfestival Podcast met Aran Bade.

"Toch raar", vult Shelley aan. "Ik ben behoorlijk fanatiek en ik was behoorlijk boos. Lisa zei meiden dit hoort erbij, even leuk zijn en straks in het hotel mag je janken en boos zijn. En dat hebben we ook gedaan. Ik zei ook: 'Ik ben er helemaal klaar mee!'"