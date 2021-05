Melinda Gates wil scheiden vanwege Epstein

Volgens de Wall Street Journal is Melinda Gates al in 2019 begonnen met juridische voorbereidingen voor een scheiding, vanwege de relatie van haar man met seksmisdadiger Jeffrey Epstein. Bill heeft eerder erkent dat hij contacten had met Epstein, maar ontkent dat ze vrienden waren.

Kennelijk heeft dat Melinda niet overtuigd. De zorgen van mevrouw Gates over de relatie dateren al van 2013, schrijft de Wall Street Journal.

Volgens de documenten die door het Journal zijn gezien, consulteerde mevrouw Gates scheidingsexperts in oktober 2019 nadat de New York Times meldde dat de Gates Epstein bij talloze gelegenheden had ontmoet . Meneer Gates verbleef ooit tot diep in de nacht in het herenhuis van Epstein in Manhattan, meldde de Times.

Volgens Gates bespraken ze tot diep in de nacht liefddadigheid