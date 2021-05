Prins Harry haalt hard uit naar zijn vader: “Hij heeft zijn pijn aan mij doorgegeven”

Prins Harry is nog steeds niet in het reine gekomen met zijn afkomst. In de podcast van Dax Shepard, ‘Armchair Expert’ krijgt vooral zijn vader, prins Charles, ervan langs. Die zou zijn pijn aan Harry hebben doorgegeven.

Volgens Harry gaat de pijn van de Britse koninklijke familie van de ene generatie over op de andere. Hijzelf gaat het beter doen. “Ik heb er nooit iets van gezien en ik wist er ook niets van. Maar toen vielen de puzzelstukjes plots in elkaar. Ik wist ineens bepaalde zaken van zijn leven en ook dat het verbonden was met zijn ouders. Hij heeft mij op exact dezelfde manier behandeld. Maar hoe kan ik dat veranderen voor mijn eigen kinderen?” vraagt de prins zich af in de podcast.

Harry vertelde ook dat hij al heel lang wist dat hij geen koninklijk bestaan wilde. “Toen ik begin twintig was, wilde ik deze job echt niet. Kijk gewoon naar wat het met mijn moeder gedaan heeft. Ik weet hoe het achter de schermen in zijn werk gaat. Ik heb het businessmodel gezien en ik weet hoe het allemaal werkt, maar ik wil er geen deel van uitmaken”, aldus de openhartige prins.

In de VS voelt hij zich veel vrijer en rustiger. “Ik kan bijvoorbeeld gaan fietsen terwijl mijn zoontje Archie achterop zit. Een kans die ik anders nooit gekregen zou hebben.”