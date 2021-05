Deze landen maken de grootste kans op de winst bij het Eurovisie Songfestival

Vanavond barst het Eurovisie Songfestival los met de eerste halve finale. Na een coronajaar zonder het Europese liedjesfestijn staan liefhebbers nu weer te trappelen. Er mag zelfs weer publiek aanwezig zijn in het Rotterdamse Ahoy. Wie er daar met de winst aan de haal gaat? Er zijn dit jaar meerdere grote kanshebbers. We zetten ze op een rij.

Waar twee jaar geleden onze eigen Duncan Laurence met zijn nummer Arcade met een straatlengte voorsprong de finale inging, liggen de acts nu veel dichter bij elkaar. Het blijft dus tot het laatste moment spannend. Helaas zit de Nederlandse inzending Jeangu Macrooij niet bij de topfavorieten. Hij staat momenteel op de 30ste plaats.

Volgens de bookmakers zijn Italië, Frankrijk en Malta de grote kanshebbers van dit moment. Dat is opvallend, omdat eerder nog Malta de meeste kans maakte op de winst en Zwitserland in de top drie stond. Dat laatste land is weggezakt naar plek zeven.