België en Moldavië niet blij met commentaar Sander Lantinga

Sander Lantinga maakt niet veel vrienden als songfestivalcommentator. De 538-dj, die dit jaar zijn debuut maakt als commentator, heeft de woede van onder anderen Moldavië en België op zijn hals gehaald.

"Moldavië was heel boos, maar ik schuif alles door naar Cornald", zei Lantinga in Op1 over zijn medecommentator Cornald Maas. Nadat Natalia Gordienko haar nummer Sugar donderdag had gezongen in de tweede halve finale, concludeerde Lantinga dat ze klonk "alsof ze obstipatie heeft en de bami rames van gisteren er niet uit wil". Via Twitter kwam dat commentaar al snel in Moldavië terecht, waar het niet werd gewaardeerd.

Ook over de Belgische inzending Hooverphonic hadden Lantinga en Maas "een leuk gesprek". "We hadden een afkondiging gedaan die mij erg in de schoenen werd geschoven door iemand van de Belgische delegatie", aldus Maas. "Het is een heel mooi liedje, maar die staging", herhaalde Lantinga zijn mening over Hooverphonic. "Daar stonden vijf mensen in een zwart pak. Toen liet ik me ontvallen dat ik op begrafenissen ben geweest die gezelliger waren. Wat overigens ook wel echt zo is."

Lolligste thuis

Volgens de dj, die al van kinds af aan groot fan is van het songfestival, moet "een beetje plagen" vanuit het commentaarhokje kunnen. "De rolverdeling is duidelijk. Cornald is mister Wikipedia van het songfestival en daaromheen mag best wel een klein steekje links of rechts. Als ik iets goed vind, dan zeg ik het ook vol enthousiasme. En als ik het niet goed vind, dan kan ik dat toch moeilijk naast me neerleggen." Spijt van het commentaar dat hij tot nu toe heeft gegeven tijdens de twee halve finales heeft Lantinga niet. "Heel veel mensen kijken het songfestival tegenwoordig met Twitter in de hand en we zijn allemaal de lolligste thuis. Ik heb het voordeel dat ik het naast Cornald mag doen in een hokje."

Lantinga is niet van plan zich in te houden, maar vindt wel dat de grote finale van zaterdagavond "een beetje meer ernst verdient". "Daar is het kaf van het koren gescheiden. Dus de echte slechte acts staan er niet. Los van Moldavië dan."