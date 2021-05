De uitspraken van de boze prins Harry op een rij: “Ik zat gevangen in een systeem”

Prins Harry heeft duidelijk wat opgekropte woede die eruit moet. De geroyeerde royal heeft geen goed woord over voor het Britse koninklijk huis. Tegen wie het maar horen wil, praat hij over zijn 'gevangenschap', 'de pijn van zijn opvoeding', 'het wegdrinken van zijn verdriet' en 'de baan die hij niet wilde'.

Een aantal uitspraken op een rij:

Over het Britse koninklijk huis: "Ik zat vast, maar ik wist niet dat ik vastzat. Gevangen in een systeem, net als de rest van mijn familie. Mijn vader en broer zitten gevangen. Ze gaan niet weg en daar heb ik medelijden mee."

"Ik denk dat het grootste probleem voor mij is dat je erin geboren wordt. Je erft het risico dat ermee gepaard gaat - je hebt geen keuze."

Over zijn beroep: “Toen ik begin twintig was, wilde ik deze job echt niet. Ik dacht: ik wil hier niet zijn, ik wil dit niet doen. Kijk gewoon naar wat het met mijn moeder gedaan heeft. Ik weet hoe het achter de schermen in zijn werk gaat. Ik heb het businessmodel gezien en ik weet hoe het allemaal werkt, maar ik wil er geen deel van uitmaken."

Over hoe zijn vader, prins Charles, zijn pijn doorgaf aan Harry: “Ik heb er nooit iets van gezien en ik wist er ook niets van. Maar toen vielen de puzzelstukjes plots in elkaar. Ik wist ineens bepaalde zaken van zijn leven en ook dat het verbonden was met zijn ouders. Hij heeft mij op exact dezelfde manier behandeld."

Over zijn alcoholmisbruik: "Ik was bereid om te drinken, ik was bereid om drugs te gebruiken, ik was bereid om dingen te doen waardoor ik minder zou voelen. Ik dronk misschien niet van maandag tot vrijdag, maar ik dronk op een vrijdagavond wel de hoeveelheid die je misschien anders in een hele week drinkt. En ik dronk niet omdat ik het lekker vond, maar omdat ik iets wilde wegstoppen."