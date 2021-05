Kijkers weer kritisch over optreden Glennis Grace, ook Humberto schrikt

Glennis Grace zong gisteravond bij Humberto een ingetogen versie van het nummer Titanium. Ze zong de Zweedse songfestivalhit ook tijdens de finale van het liedjesfestijn een dag eerder. Beide keren ging het niet helemaal lekker.

De reacties op haar optreden bij Humberto waren veelzeggend. "Glennis Grace heeft duidelijk moeite om het begin van Titanium klein en ingehouden te zingen. Vals. Zonde, want ze kan het best," klinkt het. En: "Titanium kan Glennis maar beter niet meer doen." Nog iemand anders zegt: "Wat verschrikkelijk vals.”

Ook Humberto leek moeite te hebben met de uithalen van de zangeres. Na een hoge noot deed hij verschrikt zijn ogen open en keek met opgetrokken wenkbrauwen de tafel rond.

Glennis Grace, die een dijk van een stem heeft, zong Titanium ook tijdens de songfestivalfinale zaterdag niet helemaal vlekkeloos. Vooral in de laagte ging het niet zo goed als je van de zangeres zou verwachten.

Knap om 2x in 24 uur een nummer vals te zingen. #GlennisGrace bij #Humberto #eurovisiesongfestival pic.twitter.com/eAt2lYzb9u

Glennis Grace heeft duidelijk moeite om het begin van #Titanium klein en ingehouden te zingen. #vals . Zonde want ze kan het best. #GlennisGrace #humberto #esf21 #esf #eurovisiesongfestival #Eurovision @HumbertoTan pic.twitter.com/18FntWe2EL

Heb me voorgenomen voorlopig even geen kritiek meer te uiten. Heeft Glennis Grace even geluk. #Humberto