De losse handjes van Lil’ Kleine

Met de handen in de handboeien ging Lil' Kleine, alias Jorik Scholten, gisteren van de cel naar de rechtszaal. Daar werd hij in staat van beschuldiging gesteld, maar mocht hij wel weer gaan. Hij sloeg zijn vriendin tot bloedens toe en tegen huiselijk geweld kent Spanje strenge straffen.

Het is niet de eerste maal dat Jorik in het nieuws komt door iets anders dan zijn muziek. Het is bekend dat hij zijn vriendin af en toe slaat. In april waren er al geruchten dat, ook op Ibiza, een ruzie tussen hen zwaar uit de hand was gelopen.

Toch was ook die ’privékwestie’ tóen volgens Privé al het zoveelste incident. De carrière van de rapper begon met het nummer Drank & Drugs, op Amerikaanse leest geschoeid. Om indruk te maken op zijn jonge volgers verbrandde hij enkele briefjes van vijfhonderd euro. Zwaar beledigd was hij, toen hij in een Parijse winkel door het personeel natuurlijk niet werd herkend en naar zijn mening onvoldoende serieus werd genomen. Om indruk te maken besteedde hij vervolgens in een paar minuten een lieve veertigduizend euro aan te dure en overbodige tassen.

In een vliegtuig van Scandinavian Airways kwam het eens tot een heftige aanvaring tussen hem en een stewardess, nadat die het had gewaagd de koffer van iemand anders in het bagagevak boven zijn hoofd te plaatsen. De gezagvoerder die ingreep zou hij bij de keel hebben gegrepen en de stewardess in het gezicht hebben gespuugd.

In nachtelijk Amsterdam was er in december 2019 een incident toen iemand in een horecazaak bij het Rembrandtplein per ongeluk tegen Lil' Kleine opbotste. Vervolgens zou hij zijn begeleiders de ’dader’ later hebben aangewezen, die daarna behoorlijk wat geweld op hem toepasten. Die zaak loopt nog.