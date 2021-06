Courteney Cox doet wereldberoemd Friends-dansje met Ed Sheeran

The Routine mocht natuurlijk niet ontbreken tijdens de Friends-reünie. Courteney Cox deed het bekende dansje nog eens dunnetjes over met niemand minder dan Ed Sheeran. Cox is al jaren bevriend met de beroemde Britse zanger.

Ross en Monica deden The Routine op oudejaarsavond in het zesde seizoen van Friends. Het was niet eens zo'n gemakkelijk dansje. Maar Cox blijkt de pasjes nog niet te zijn verleerd. "Gewoon een dansje met een vriend”, schrijft ze bij de Instagramvideo.

Fans reageren enthousiast. Het filmpje is in 15 uur tijd al meer dan 8 miljoen keer bekeken.