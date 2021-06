DiCaprio in bed: “Hij hield het minder lang vol dan zijn trailers”

Leonardo DiCaprio’s (46) bedkunsten worden in twijfel getrokken nadat het nichtje van een van zijn vermeende veroveringen onthulde dat hij slecht zou zijn in bed. “Mijn tante heeft met Leonardo DiCaprio geslapen,” beweerde het meisje eerder deze maand in een TikTok-filmpje. “Blijkbaar is hij echt niet goed in bed.” Dat schrijft HLN

Er is een nieuwe trend op TikTok waarbij familie van beroemdheden wordt opgeroepen om in een filmpje alles te vertellen wat ze over een bepaalde celebrity weten. Het nichtje van danseres Julianne Hough (32), Star, verspreidde het verhaal dat Leonardo DiCaprio slecht zou zijn in bed. Julianne Hough en Leonardo DiCaprio zouden in 2013 namelijk een kortstondige - waarschijnlijk zelfs one-night stand - romance gehad hebben tijdens het festival Coachella. “Ze flirtten erop los”, vertelde een insider destijds aan Star Magazine. “Ze konden niet van elkaar afblijven. Op een gegeven moment fluisterde hij iets in haar oor en gaf hij haar een snelle kus op de wang. Ze waren zo met elkaar bezig, dat ze alle anderen om hen heen negeerden.”