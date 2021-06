Maarten van Rossem: Sywert van Lienden is een oplichter

Sywert van Lienden heeft zich schuldig gemaakt aan oplichterij. Dat stelde historicus en tv-persoonlijkheid Maarten van Rossem dinsdag in de talkshow Beau. Van Lienden verdiende 9 miljoen door mondkapjes uit China te verkopen aan het ministerie van Volksgezondheid.

"Het is een vorm van oplichten", beklemtoonde Van Rossem. "En hij heeft het er zelf naar gemaakt door te liegen onder de omstandigheden. Als hij gewoon had gezegd: joh, ik heb er lekker aan verdiend en het ministerie had geen grote bezwaren, was er niets aan de hand geweest. Als hij niet had gelogen, had hij niet in de problemen gezeten. Het is net Mark Rutte."

Van Lienden had publiekelijk aangekondigd dat hij zich belangeloos sterk zou maken de mondkapjes in te kopen. Het initiatief verliep aanvankelijk via de non-profitorganisatie Hulptroepen Alliantie (HA). Inmiddels is ophef ontstaan, omdat Van Lienden via een snel opgericht bedrijfje Relief Goods Alliance (RGA) miljoenen winst heeft gemaakt op de levering.

Van Lienden zat voor het CDA in de commissie die het partijprogramma opstelde.