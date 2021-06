Ryan Reynolds door dochters open over mentale issues

Ryan Reynolds wil graag een rolmodel zijn voor zijn drie dochters. Om die reden sprak de 44-jarige acteur onlangs openhartig over het feit dat hij al jaren kampt met angsten.

Reynolds ziet het als zijn taak om zijn dochters James (6), Inez (4) en Betty (1) te laten zien dat alle soorten gevoelens er mogen zijn, vertelt hij aan Entertainment Tonight. "Je moet laten zien wat het is om verdrietig, angstig of boos te zijn. Er is ruimte voor al dat soort dingen."

Die les heeft de acteur, die is getrouwd met actrice Blake Lively, niet van huis uit meegekregen. "Ik bedoel daarmee niet te zeggen dat mijn ouders nalatig zijn geweest, maar ze zijn van een andere generatie."

Het stigma op mentale problemen moet verdwijnen en er moet meer over worden gesproken, vindt Reynolds. "Ik weet dat ik, toen ik me op m'n slechtst voelde, het gevoel had dat niemand anders die gevoelens had", zegt hij. "Als je erover praat kan het bevrijdend werken voor andere mensen."