Spice Girls brengen ‘nieuwe’ single uit

De Spice Girls komen volgende maand voor het eerst sinds 2007 met een nieuwe single. Het gaat om het nooit eerder uitgebrachte nummer Feed Your Love, maakte de Britse meidengroep maandag bekend.

Het liedje werd jaren geleden al opgenomen, maar zal vanaf 9 juli pas voor het eerst in zijn geheel voor fans te beluisteren zijn. In 2016 lekte er namelijk al een kort fragment van Feed Your Love uit.

Het nummer komt op een nieuwe ep vanwege het 25-jarig jubileum van hun eerste grote hit Wannabe (1996). Daarvoor worden ook drie verschillende versies van dat liedje uitgebracht.

De Spice Girls zijn van plan het jubileum van Wannabe ook te vieren met een nieuwe tournee, zo vertelden ze eerder. Vanwege de coronapandemie zijn er echter nog geen concerten geboekt. Net als tijdens hun vorige tour zal Victoria Beckham thuisblijven. De overige vier leden, Melanie C, Geri Halliwell, Emma Bunton en Melanie B, doen wel mee.

De meidengroep werd in 1994 opgericht en ging in 2000 uit elkaar. Daarna kwamen de zangeressen toch weer een paar keer bij elkaar. In 2007 brachten de Spice Girls voor het laatst een single uit: Headlines (Friendship Never Ends).