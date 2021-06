“Breuk tussen William en Harry gevolg van pesterijen Meghan: ze was losgeslagen”

De ooit zo hechte prinsenbroers William en Harry hebben nauwelijks nog contact. De eerste barstjes ontstonden toen prins William uitsprak dat prins Harry te hard van stapel liep met zijn relatie met Meghan, maar de definitieve breuk zou het gevolg zijn van gepest van de Amerikaanse actrice, schrijft historicus Robert Lacey in nieuwe hoofdstukken van zijn boek ‘Battle of Brothers: The Inside Story of a Family in Tumult’.

Kort nadat Harry met Meghan trouwde, begonnen geruchten de ronde te doen over pesterijen van Meghan richting medewerkers van Kensington Palace. Jason Knauf, communicatiesecretaris van William en Harry, stuurde daarin 2018 een email over naar Simon Case, privésecretaris van William met daarin de boodschap: “Ik ben erg bezorgd dat de hertogin erin geslaagd is om in het afgelopen jaar twee assistenten weg te pesten.” Hij vond het ‘totaal onacceptabel’ hoe ze met medewerkers omging.

Lacey citeert in zijn nieuwe boek een medewerker van Kensington Palace: “Meghan schilderde zichzelf af als het slachtoffer, maar ze was zelf de pester. Mensen werden door haar onder de voet gelopen. Ze vonden haar een echte narcist en sociopaat: ze was compleet losgeslagen.”

Prins William ging telefonisch verhaal halen bij zijn broer. “Toen Harry uitbarstte in een woedende verdediging van zijn vrouw, bleef de oudere broer volhouden. Harry gooide daarop kwaad de hoorn op de haak, waarna William persoonlijk naar hem toe ging. De prins was verbijsterd door wat hij net te horen had gekregen over Meghans vermoedelijke gedrag, en hij wilde horen wat Harry daarover te zeggen had. De confrontatie tussen de broers was hevig en bitter,” staat er in het boek.

Daarna zou prins William de banden op woon- en werkgebied hebben verbroken met zijn broer en schoonzus. "William gooide Harry eruit," klinkt het.