Britney Spears zegt slachtoffer te zijn van mensenhandel: ‘Zat zelfs geen deur in mijn kamer’

Mensenhandel, daarmee vergeleek Britney Spears in de rechtbank de relatie met haar vader bij wie ze onder curatele staat. Vernederend en verstikkend, noemt de 39-jarige zangeres de regeling, waardoor ze weinig zeggenschap heeft over haar eigen leven.

Ze spreekt van mensenhandel. "Hoe noem je het anders als je iemand tegen haar wil vasthoudt, alle bezittingen afneemt, creditkaart, cash, telefoon, paspoort, en opsluit om voor je te werken?" De Amerikaanse popster sprak 20 minuten met de rechter. "Kon ik maar altijd met u aan de telefoon blijven", zegt ze tegen hem, "want zodra ik ophang is het weer nee, nee, nee, nee."

Ze hekelt de situatie waarin iedereen die met haar werkt ook bij haar inwoont. “Elke dag keken ze toe hoe ik me naakt omkleedde: ’s morgens, ’s middags en ’s avonds. Er zat zelfs geen deur in mijn kamer voor wat privacy. Elke week gaf ik acht flesjes bloed. Als ik geen meetings deed of niet van acht uur ’s morgens tot zes uur ’s avonds werkte zou ik m’n kinderen of mijn vriend niet mogen zien."

Spears vertelt dat ze min of meer gedwongen werd om te blijven optreden. Toen ze weigerde werd ze afgeschilderd als recalcitrant en kreeg ze lithium voorgeschreven. "Ik voelde me er dronken door. Ik kon niet meer voor mezelf opkomen, ik kon niet eens meer een gesprek voeren met mijn moeder of vader. Het was beangstigend", zei Spears. "Niemand in mijn familie deed er verdomme iets aan. Mijn vader was helemaal akkoord."

Steun beroemdheden

Britney krijgt veel steun van beroemdheden. "Britney Spears heeft het volste recht om woest te zijn", twitterde actrice Rose McGowan. "Hoe zou jij het vinden als je leven wordt gestolen, ontleed en bespot? Ik hoop dat ze haar leven voortaan zelf mag invullen."

Ook haar ex Justin Timberlake springt voor haar in de bres. "Geen enkele vrouw zou verboden moeten worden beslissingen over haar eigen lichaam te maken", twitterde hij. "Hopelijk zetten de rechter en haar familie dit recht en kan ze weer leven zoals ze zelf wil." Andere collega's, zoals Mariah Carey houden het bij een #FreeBritney of 'hou je taai'.